В Белгородской области в ДТП погиб 32-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-27T11:37:29+03:00

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26 июня на территории области было совершено 4 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП погиб 32-летний мотоциклист, который на 164 километре автодороги «Белгород - Н.Оскол - Советское» столкнулся с автомобилем «Ваз 21099» под управлением 55-летнего водителя. Как выяснилось, мотоцикл выехал на полосу, которая была предназначена для встречного движения.

Также во вчерашних ДТП еще 3 человека получили травмы различной тяжести.

В Старооскольском городском округе на автодороге «Старый Оскол - с. Лапыгино» 32-летний водитель, управляя автомобилем «Bольво» в составе автопоезда с полуприцепом с цистерной, не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в дерево. При этом водитель находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.

В Старом Осколе 44-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», нарушил правила маневрирования и столкнулся со скутером «Ямасаки» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель скутера был травмирован и доставлен в лечебное учреждение.

В Белгородском районе в районе 24 километра автодороги «Разумное-Севрюково-Новосадовый» 21-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он врезался в бордюр и упал. В результате ДТП мотоциклист был травмирован и доставлен в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU