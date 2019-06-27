2019-06-27T10:21:13+03:00
Общество

В обновление общественного транспорта белгородские власти вложат 778 миллионов рублей

На приобретение экологически чистого транспорта из этой суммы потратят 278 миллионов
Ирина ТАРАСОВА
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В обновление общественного транспорта белгородские власти вложат 778 миллионов рублей.В обновление общественного транспорта белгородские власти вложат 778 миллионов рублей.Фото: "КП" Архив
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В региональном департаменте строительства и транспорта сообщили, что белгородские власти решили потрать 778 миллионов рублей на обновление системы общественного транспорта. Из этой суммы, рассказал руководитель ведомства Евгений Глаголев, 278 миллионов направят на приобретение нового экологически чистого общественного транспорта .

Еще порядка 250 миллионов рублей решено потратить на реконструкцию отстойно-разворотных площадок (на рынках «Салют», «Спутник», ж/д вокзале, у ТЦ «Весна» в Стрелецком, на «Энергомаше» и в Северном. 5 площадок преобразятся: на месте пустырей появятся кафе и туалеты, а также все виды удобств для водителей. Также будут модернизированы остановки «Родина», «Энергомаш», «Стадион». Выделят специальную полосу для автобусов.

Планируется также создать новое автотранспортное предприятие. Новое депо площадью 7 гектаров появится в районе села Стрелецкого. На его базе будет работать административно-бытовой комплекс, контрольно-пропускной пункт, мойка на четыре автобуса. Разместят в новом депо станции техобслуживания, покрасочный цех и парковочные места для автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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