2019-06-26T15:21:24+03:00
Общество

Белгородцев в июле ожидают три жарких фестивальных дня

На территории замка Utark пройдет фестиваль Symphony open-air «SOVA»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.
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6, 7 и 8 июля на территории замка Utark фестиваль Symphony open-air «SOVA» подарит белгородцам изысканный культурный отдых. Он удивит насыщенной и разноплановой музыкальной программой.

Симфонический оркестр Белгородской филармонии – главный участник фестиваля. За три фестивальных дня оркестр предстанет в разных амплуа: исполнит популярные классические произведения, китайские национальные мелодии, саундтреки, рок-хиты и экспериментальную музыку. Дирижер – лауреат Международного конкурса дирижеров имени Светланова Дмитрий Филатов.

Так, 6 июля с симфоническим оркестром выступит Alta Capella — первый в России ансамбль музыкальных инструментов Средних веков. Музыканты представят программу «Ренессанс-джаз» — импровизационное действо в исторических костюмах эпохи Возрождения.

Еще одним открытием вечера станут национальные китайские инструменты — эрху и гуцинь. Симфонический оркестр и гости из Китая исполнят национальную китайскую музыку, которая окутает своим волшебством.

В декорациях средневекового замка под звуки симфонического оркестра актеры БГАДТ имени Щепкина Андрей Манохин и Вероника Васильева представят историю о Ромео и Джульетте.

7 июля с симфоническим оркестром выступит Дмитрий Янковский – оперный и эстрадный певец, актер, солист театра «Геликон опера», исполнитель главных ролей в мюзиклах «Привидение», «Mamma Mia!» и «Красавица и Чудовище» компании Stage Entertainment, солист музыкальных проектов «Новые голоса» и «Viva». Автор и исполнитель проекта «NeoClassic – Новая Классика Дмитрия Янковского». В этот вечер гости смогут понаблюдать и за мастерством дирижера из Китая Янь Цзянань.

8 июля на событии выступит DJ Feel — лучший DJ России по версии Dj.ru и Russian Music Box. Аудитория его поклонников исчисляется сотнями тысяч, а список достижений поражает масштабом. На Symphony open-air SOVA 2019 эта смелая и талантливая коллаборация вновь порадует белгородцев!

Отметим, что на всех концертах фестиваля предусмотрен дресс-код #гостивбелом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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