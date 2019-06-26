На прошлой неделе на территории Белгородского региона произошло 43 загорания травы

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-26T14:49:52+03:00

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Ежегодно в летний период пожарные подразделения Белгородской области ликвидируют последствия возгораний сухой травы, камыша и мусора. Только за прошедшую неделю на территории области было зарегистрировано 43 случая загорания сухой травы и мусора. Наихудшая обстановка складывалась в Шебекинском, Старооскольском городских округах, Белгороде и Белгородском районе.

Основная причина возникновения загораний сухой травы и мусора – неосторожное обращении с огнем, пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Нередко причиной таких пожаров становятся не потушенный костер в лесу, брошенный окурок, а иногда и банальное баловство детей со спичками.

Сотрудники МЧС напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности, влечет за собой предупреждение или административный штраф: для граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отметим, что те же действия, которые совершаются в условиях особого противопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение административного штрафа: для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей; юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU