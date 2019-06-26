2019-06-26T14:49:52+03:00
Общество

На прошлой неделе на территории Белгородского региона произошло 43 загорания травы

Наихудшая обстановка складывалась в Шебекинском, Старооскольском городских округах, Белгороде и Белгородском районе
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Ежегодно в летний период пожарные подразделения Белгородской области ликвидируют последствия возгораний сухой травы, камыша и мусора. Только за прошедшую неделю на территории области было зарегистрировано 43 случая загорания сухой травы и мусора. Наихудшая обстановка складывалась в Шебекинском, Старооскольском городских округах, Белгороде и Белгородском районе.

Основная причина возникновения загораний сухой травы и мусора – неосторожное обращении с огнем, пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Нередко причиной таких пожаров становятся не потушенный костер в лесу, брошенный окурок, а иногда и банальное баловство детей со спичками.

Сотрудники МЧС напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности, влечет за собой предупреждение или административный штраф: для граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отметим, что те же действия, которые совершаются в условиях особого противопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение административного штрафа: для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей; юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре
Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку
На Лебединском ГОКе - новая техника
Белгородцев в июле ожидают три жарких фестивальных дня
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
Губернатор предложил белгородцам добираться на работу на велосипедах и самокатах
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Белгороде на кольцевой развязке перевернулся большегруз
Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч
Белгородцев вновь предупреждают об опасности
Юных художников из Белгородской области пригласили к участию в конкурсе детских комиксов
В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками
В Белгороде проверят систему оповещения
Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим