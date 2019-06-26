2019-06-26T09:55:54+03:00
Общество

Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»

На ПМЭФ-2019 генеральный директор «Россети Центр» рассказал о предстоящей цифровизации электросетевого комплекса
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Делегация ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО «Россети Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети), с 6 по 8 июня приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный директор Игорь Маковский подвел итоги рабочей поездки в Санкт-Петербург, рассказал о первом этапе программы цифровой трансформации, и о стратегии энергетиков на ближайшие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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