В Белгороде на кольцевой развязке перевернулся большегруз
ДТП произошло на пересечении улиц Волчанской и Корочанской
Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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В Белгороде произошло ДТП. Оно случилось на кольцевой развязке, где пересекаются улицы Волчанская и Корочанская – перевернулась большая большегрузная машина. Автомобиль при опрокидывании лег на бок, переднее лобовое стекло полностью вылетело. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии и фото появилось в социальных сетях.
ДТП случилось 25 июня, и сразу же на кольцевой развязке двух довольно оживленных улиц образовалась пробка. О пострадавших не сообщается. Чтобы убрать лежащий на боку большегруз, пришлось вызывать кран.
ИСТОЧНИК KP.RU