2019-06-26T09:37:52+03:00
Происшествия

В Белгороде на кольцевой развязке перевернулся большегруз

ДТП произошло на пересечении улиц Волчанской и Корочанской
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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В Белгороде произошло ДТП. Оно случилось на кольцевой развязке, где пересекаются улицы Волчанская и Корочанская – перевернулась большая большегрузная машина. Автомобиль при опрокидывании лег на бок, переднее лобовое стекло полностью вылетело. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии и фото появилось в социальных сетях.

ДТП случилось 25 июня, и сразу же на кольцевой развязке двух довольно оживленных улиц образовалась пробка. О пострадавших не сообщается. Чтобы убрать лежащий на боку большегруз, пришлось вызывать кран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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