2019-06-25T17:09:07+03:00
Общество

Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч

Такое решение приняло правительство после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч.Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч.Фото: "КП" Архив
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Белгородские многодетные семьи получат серьезную поддержку. После «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла 20 июня, решился вопрос о повышении пособия на детей с полутора до трех лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия для этой категории детей будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, подчеркнул глава правительства, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.

Также на совещании о достижении национальных целей развития России в демографии Дмитрий Медведев сообщил, что подготовлен законопроект, по которому критерий нуждаемости семей будет повышен с 1,5 до 2-х минимальных прожиточных минимумов на человека. Это делается для того, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU

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