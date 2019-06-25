Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-25T17:09:07+03:00

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Белгородские многодетные семьи получат серьезную поддержку. После «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла 20 июня, решился вопрос о повышении пособия на детей с полутора до трех лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия для этой категории детей будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, подчеркнул глава правительства, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.

Также на совещании о достижении национальных целей развития России в демографии Дмитрий Медведев сообщил, что подготовлен законопроект, по которому критерий нуждаемости семей будет повышен с 1,5 до 2-х минимальных прожиточных минимумов на человека. Это делается для того, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU