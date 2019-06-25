2019-06-25T16:51:03+03:00
Общество

Белгородцев вновь предупреждают об опасности

Самовольное подключение источников электропитания к сетям может привести к гибели
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» предупреждает потребителей об опасности самовольного подключения к электрическим сетям автономных источников питания! Это может привести к электротравмам, ожогам, инвалидности и даже гибели человека! Вызвать перепады напряжения в сети, спровоцировать пожар и выход из строя бытовой техники.

Потребители, приобретающие для собственных нужд дизельные, бензиновые, газотурбинные и другие автономные источники электропитания единичной мощностью до 1000 кВт, должны знать, что установить такой источник может только квалифицированный специалист с учетом строгого выполнения требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), инструкций завода-изготовителя и других нормативно-технических документов.

Подключение к основной электросети необходимо обязательно согласовать с Белгородэнерго (районом электрических сетей по принадлежности). Подключенный без ведома энергетиков автономный источник питания может вызвать поражение электрическим током персонала, работающего на ЛЭП! Незаконно подключенным потребителям грозит административная или уголовная ответственность. Максимальное наказание за совершение подобных действий, согласно УК РФ, - лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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