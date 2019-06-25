Юных художников из Белгородской области пригласили к участию в конкурсе детских комиксов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-25T16:45:17+03:00

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Всероссийский конкурс детских комиксов подготовили Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!». На конкурс «#ЛетоТвоихПобед» принимаются работы, рассказывающие о достижениях, которых ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже достигли. Серия коротких рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, как он ее будет реализовывать.

Организаторы предложили юным художникам создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, но и, например, о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

Поучаствовать приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года.

В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 17 августа 2019 года.

Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит "Почта России" совместно с Музеем Победы.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы в разделе «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU