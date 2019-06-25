Белгородcкая область: самые жаркие дни – еще впереди

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-25T11:43:48+03:00

В Гидрометцентре России рассказали, что настоящая жара наступит с 26 июля по 5 августа. Фото: "КП" Архив

В Гидрометцентре России рассказали, что настоящая жара наступит с 26 июля по 5 августа

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал одному из центральных изданий, что самые жаркие дни в средней полосе России — это 31 июля и 1 августа. Главным специалист по погоде подчеркнул, что если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа.

Август – самое жаркое время в приморских городах. Во Владивостоке, Сочи, Анапе, Феодосии, Ялте и многих других прибрежных городах самая жара— вторая половина августа. А вот после 10 сентября наступает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды примерно равны.

В Белгороде еще три дня, до пятницы, дневная температура будет составлять +27-29 градусов. Но ночи станут значительно прохладнее, температура составил всего +14, местами +17 градусов. С пятницы синоптики обещают небольшие дожди и дневную температуру в пределах +20 градусов. Но со вторника следующей недели, несмотря на небольшие дожди, дневная температура опять вернется к отметке +26.

ИСТОЧНИК KP.RU