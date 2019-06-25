2019-06-25T11:43:48+03:00
Общество

Белгородcкая область: самые жаркие дни – еще впереди

В Гидрометцентре России рассказали, что настоящая жара наступит с 26 июля по 5 августа
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Гидрометцентре России рассказали, что настоящая жара наступит с 26 июля по 5 августа.В Гидрометцентре России рассказали, что настоящая жара наступит с 26 июля по 5 августа.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал одному из центральных изданий, что самые жаркие дни в средней полосе России — это 31 июля и 1 августа. Главным специалист по погоде подчеркнул, что если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа.

Август – самое жаркое время в приморских городах. Во Владивостоке, Сочи, Анапе, Феодосии, Ялте и многих других прибрежных городах самая жара— вторая половина августа. А вот после 10 сентября наступает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды примерно равны.

В Белгороде еще три дня, до пятницы, дневная температура будет составлять +27-29 градусов. Но ночи станут значительно прохладнее, температура составил всего +14, местами +17 градусов. С пятницы синоптики обещают небольшие дожди и дневную температуру в пределах +20 градусов. Но со вторника следующей недели, несмотря на небольшие дожди, дневная температура опять вернется к отметке +26.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде проверят систему оповещения
Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим
В Губкине устраняют последствия урагана, который пронесся над городом
Яму на улице Победы в Белгороде заложили досками со свалки
В Белгороде за призывы к вооруженной борьбе осужден 18-летний уроженец Таджикистана
Белгородские энергетики обеспечили электроснабжение Города-крепости «Яблонов»
Желание прокатиться на чужом авто может обернуться белгородцу сроком до 5 лет
При содействии Металлоинвеста в губкинскую поликлинику пришла телемедицина
В путь по течению реки Оскол белгородцев провожали инспекторы ГИМС
Сегодня у православных белгородцев начался Петров пост
На соревнованиях «Школ безопасности» Белгородский регион представила команда школы № 11
В Белгородском районе водитель на автомобиле Honda насмерть травмировал 12-летнего мальчика
В Белгородском регионе выбрали лучшего директора школы
Белгородский судебный пристав спас жизнь человеку
В Белгороде установят новый контейнер для бесплатной сдачи батареек
Большой аквапарк Белгорода отроют осенью
Утром в Белгороде прямо на улице мужчина потерял сознание
Жители Белгородской области собираются бороться против повышения тарифов на воду
В Белгороде разработкой многоэтажек с пентхаусами занялась московская фирма
В Белгородской области проходят рейды инспектором ГИМС на пляжах
Аэропорт Белгорода был оцеплен из-за сообщения о минировании