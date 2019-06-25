2019-06-25T10:29:17+03:00
Общество

В Губкине устраняют последствия урагана, который пронесся над городом

Сильный ветер пронесся не только над городом, но и повредил крыши домов и повалил деревья в соседних селах
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине устраняют последствия урагана, который пронесся над городом.В Губкине устраняют последствия урагана, который пронесся над городом.Фото: "КП" Архив
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В Губкине продолжаются работы по устранению последствий урагана, который пронесся над городом и окрестными селами 18 июня. Ветер был такой силы, что местами не устояли даже мощные деревья – более 30 в Губкине вырвало с корнем. Повредил он и крыши домов и сами дома в соседних селах.

В результате урагана перевернулась фура, были сорваны крыши и баннеры, оборваны провода электропередач. Коммунальщики трудились несколько дней в Губкине. Сообщается, что в соседней Успенке с крыши дома сорвало и унесло 150 листов шифера, в Рябиновке деревья во время падения повредили линии электрпередач и дома остались без электричества, в Малахово один из домов также поврежден. Дом остался без кровли, были завалены фронтоны.

Коммунальщики говорят, что это – только крупные повреждения, которые принес ураган. Поломанных веток деревьев – не счесть. Так что работы у них в эти прибавилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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