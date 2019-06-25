Яму на улице Победы в Белгороде заложили досками со свалки
О ремонте асфальта пока речь не идет
Яму на улице Победы в Белгороде заложили досками со свалки. Фото телеграм-канала "Жесть Белгород".
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Когда отремонтируют дорожное покрытие, на улице Победы, не понятно. Ясно лишь то, что теперь у автолюбителей хотя бы появился «знак» из старых досок со свалки, ограничивающий яму. В нее не так давно влетело правое переднее колесо автомобиля «Киа Рио». Напомним, что видео и фото автомобиля, который провалился под асфальт появилось сначала на телеграмм-канале «Жесть Белгород», а затем и на страницах других изданий.
Понятно, что ни о каком ремонте при таком подходе речь не идет. Позже у того же источника появилось фото с «решением проблемы».
ИСТОЧНИК KP.RU