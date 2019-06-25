Яму на улице Победы в Белгороде заложили досками со свалки

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-25T09:27:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда отремонтируют дорожное покрытие, на улице Победы, не понятно. Ясно лишь то, что теперь у автолюбителей хотя бы появился «знак» из старых досок со свалки, ограничивающий яму. В нее не так давно влетело правое переднее колесо автомобиля «Киа Рио». Напомним, что видео и фото автомобиля, который провалился под асфальт появилось сначала на телеграмм-канале «Жесть Белгород», а затем и на страницах других изданий.

Понятно, что ни о каком ремонте при таком подходе речь не идет. Позже у того же источника появилось фото с «решением проблемы».

ИСТОЧНИК KP.RU