Белгородские энергетики обеспечили электроснабжение Города-крепости «Яблонов»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-24T16:50:59+03:00

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Культурно-исторический комплекс в Корочанском районе «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечило запрашиваемой электрической мощностью в объеме 149,90 кВт.

Для подключения объекта к централизованному электроснабжению энергетики построили около ста метров воздушных и кабельных ЛЭП и установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА. Основной источник питания — подстанция 35/10 кВ «Яблоново».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Справка:

Строительство ключевого оборонительного пункта Белгородской засечной черты началось на территории нынешнего Корочанского района неподалеку от села Яблоново 16 апреля 1637 года. Крепость должна была перекрыть дорогу крымским татарам и ногайцам, которые в то время часто совершали на Русь набеги. В ходе реконструкции строители воссоздали приближенный к оригиналу XVII века комплекс из 25 строений, включающих в себя крепостные башни со стеной и галереей, караульную избу, торговые ряды, ремесленные мастерские, колокольню и т.д. Все постройки выполнены из круглых лесоматериалов, произрастающих в Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU