СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-24T16:20:48+03:00

Желание прокатиться на чужом авто может обернуться белгородцу сроком до 5 лет. Фото: "КП" Архив

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил съездить в соседнее село на машине соседа

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В отдел полиции Волоконовки обратилась местная жительница с сообщением о пропаже принадлежащего ее мужу автомобиля «Ваз 21053». Как оказалось, припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания привлек внимание подвыпившего соседа. Тот сел за руль и поехал в соседнее село навестить отца.

В течение часа транспортное средство обнаружили сотрудники ДПС ОМВД России по Новооскольскому району в селе Макешкино. За рулем находился нетрезвый 36-летний сосед автовладельца.

Выяснилось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вышел вечером на улицу и, увидев припаркованную возле дома соседей машину, решил навестить проживающего в Новооскольском районе отца. Воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, подозреваемый завел чужой автомобиль и уехал. Услышав шум двигателя, женщина выбежала на улицу и обнаружила пропажу машины, после чего незамедлительно позвонила в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, задержанный привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). В настоящее время мужчина отбывает административный арест.

Автомобиль возвратили законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU