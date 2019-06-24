В путь по течению реки Оскол белгородцев провожали инспекторы ГИМС

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-24T15:00:32+03:00

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На территории области в жаркое летнее время особой популярностью пользуются туристические сплавы по рекам на байдарках. Прохладный свежий воздух, живописные виды и хорошее настроение, обеспечено. Но чтобы речная прогулка оставила именно такие счастливые воспоминания, необходимо позаботится о своей безопасности, напомнили белгородцам, отправляющимся в сплав по реке Оскол, инспекторы ГИМС.

15 участникам сплава предстояло преодолеть 40 километров вниз по течению реки Оскол: добраться из села Песчанка (Новооскльский городской округ) до посёлка Волоконовка.

Перед началом путешествия инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области Алексей Олейников провел инструктаж по технике безопасного поведения на воде для группы туристов-байдарочников. Он напомнил, что байдарка весьма специфическое плавсредство. Она обладает вытянутой и узкой формой, поэтому не рекомендуется наклоняться сильно за борт, чтобы избежать опрокидывания. Напомнил, что каждый участник сплава обязательно должен быть в спасательном жилете.

Среди туристов были совсем юные участники, поэтому сотрудник МСЧ отметил: «Детей одних на берегу оставлять нельзя, обязательно позаботьтесь, что бы спасательный жилет на ребенке был по размеру и сидел плотно, чтобы ребенок не мог выскользнуть из него».

В путь были снаряжены 8 байдарок, инспектор ГИМС проверил, чтобы плавательные средства были не перегружены, укомплектованы аптечкой и питьевой водой. Пожелав участникам счастливого пути, он дал старт сплаву.

ИСТОЧНИК KP.RU