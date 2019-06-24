Сегодня у православных белгородцев начался Петров пост

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T14:14:44+03:00

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С 24 июня у верующих белгородцев начался Петров пост. Он продлится до 12 июля, когда православная церковь вспоминает святых апостолов Петра и Павла. Петров пост – один из 4-х многодневных постов в году. Его еще называют апостольским, так как решение о его создании приняли ученики Иисуса Христа в честь праздника Троицы.

Начинается Петров пост всегда в разные даты: начало зависит от праздника святой Троицы и назначается через неделю после него. В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойходятт с 24 июня.

Отметим, что по уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий. В народе его прозвали «петровка-голодовка». Он выпадал на время, когда запасы старого урожая уже заканчивались, а новый еще не созрел. Популярны в этот период: окрошка, постные щи, салаты из зелени, грибные блюда.

Священнослужители отмечают, что следует помнить, что только ограничением в пище, - это еще не пост. Главное помнить о покаянии и усердии в молитве.

Завершится Петров пост торжественным праздником в честь святых апостолов Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU