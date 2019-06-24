2019-06-24T12:25:01+03:00
Общество

На соревнованиях «Школ безопасности» Белгородский регион представила команда школы № 11

XXIII межрегиональный слет-соревнования детско-юношеского движения проходят в Брянской области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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21 июня в Клинцфх Брянской области состоялось торжественное открытие XXIII межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности», который будет проходить по 26 июня 2019 года. Белгородский регион представляет команда общеобразовательной школы №11.

Всего в соревнованиях примут участие 33 команды (17 команд старшей группы и 16 команд младшей группы) из 17 регионов Центрального федерального округа – победители региональных соревнований в своих областях.

Ребят ждут серьезные испытания: соревнования по пожарно-спасательному спорту и плаванию, поисково-спасательные работы на акватории и в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера, прохождение маршрута выживания и полосы препятствий и множество других задач.

На стадионе уже состоялся один из самых зрелищных этапов соревнований – пожарно-спасательный спорт. Участникам на беговом круге стадиона необходимо было пройти стометровую дистанцию, преодолев высокий забор, пробежать по бревну, развернуть пожарный рукав, а также принять участие в пожарной эстафете.

Параллельно с первым видом испытания команды состязались в плавании в бассейне Детско-юношеской спортивной школы имени Шкурного. Все команды успешно справились с заданиями дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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