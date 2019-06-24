В Белгородском районе водитель на автомобиле Honda насмерть травмировал 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-24T11:39:24+03:00

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В поселке Таврово Белгородского района вчера вечером, около половины девятого, 21-летний водитель, житель Белгородского района, на автомобиле Honda CR-V сбил 12-летнего мальчика. Во время ДТП машина двигалась по пересечению улиц Строителей и Урожайной. Подросток в это время ехал на электрическом самокате. Травмы, которые он получил, оказались смертельными, и ребенок скончался на месте.

Пресс-служба управления МВД по Белгородской области сообщает, что обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Всего 23 июня на территории региона было совершено 6 ДТП, в результате которых один человек погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU