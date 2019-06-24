В Белгородском регионе выбрали лучшего директора школы
В Белгороде подведены итоги регионального конкурса «Директор школы – 2019». Напомним, что в очном туре, который прошел в Белгородском институте развития образования (БелИРО), приняли участие 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам заочного тура. Победителем конкурса стал директор средней школы № 17 Белгорода Михаил Шейченко.
Второе место по праву досталось директору Пролетарской средней школы № 1 Ракитянского района Светлане Пустоваровой. Третьим стал директор гимназии № 6 Губкина Сергей Вольваков.
Победителей регионального конкурса «Директор школы – 2019» наградят дипломами департамента образования области, Белгородской региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и денежными премиями.
Напомним, что организаторами конкурса выступили департамент образования Белгородской области и БелИРО.
ИСТОЧНИК KP.RU