2019-06-24T10:30:37+03:00
Общество

В Белгородском регионе выбрали лучшего директора школы

В конкурсе, который проходил в Белгородском институте развития образования, приняло участие 10 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Директор средней школы № 17 Белгорода Михаил Шейченко. Фото Центра по связями с общественностью и СМИ БелИРО.Директор средней школы № 17 Белгорода Михаил Шейченко. Фото Центра по связями с общественностью и СМИ БелИРО.
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В Белгороде подведены итоги регионального конкурса «Директор школы – 2019». Напомним, что в очном туре, который прошел в Белгородском институте развития образования (БелИРО), приняли участие 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам заочного тура. Победителем конкурса стал директор средней школы № 17 Белгорода Михаил Шейченко.

Второе место по праву досталось директору Пролетарской средней школы № 1 Ракитянского района Светлане Пустоваровой. Третьим стал директор гимназии № 6 Губкина Сергей Вольваков.

Победителей регионального конкурса «Директор школы – 2019» наградят дипломами департамента образования области, Белгородской региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и денежными премиями.

Напомним, что организаторами конкурса выступили департамент образования Белгородской области и БелИРО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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