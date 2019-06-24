Белгородский судебный пристав спас жизнь человеку
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Денис Цуканов благодаря своевременным и профессиональным действиям спас жизнь одного из арестованных в административном порядке в Мировом суде Западного округа Белгорода. Происшествие произошло во время судебного разбирательства, когда у одного из подсудимых резко начался эпилептический приступ.
Судебный пристав до приезда сотрудников скорой помощи оказал доврачебную помощь мужчине, и тем самым спас ему жизнь. Это подтвердили и прибывшие медики. Больной был срочно госпитализирован.
Участники судебного заседания выразили благодарность судебному приставу Денису Цуканову за грамотные, четкие и решительные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU