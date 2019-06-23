2019-06-23T17:26:07+03:00
Общество

В Белгороде установят новый контейнер для бесплатной сдачи батареек

Стоять он будет на парковке возле киноцентра «Русич»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде установят новый контейнер для бесплатной сдачи батареек. Фото из открытых источников.В Белгороде установят новый контейнер для бесплатной сдачи батареек. Фото из открытых источников.
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онтейнер для сбора батареек установят в Белгороде возле коноцентра «Русич», сообщает пресс-служба правительства региона. В сообщении сказано, что батарейки и аккумуляторы можно будет бесплатно сдавать прямо в таре в течение трех недель. Затем контейнер отправится на завод, где его содержимое переработают.

В 70 городах России уже работают 823 пункта приема батареек. 11 из них расположены в Белгороде. Новый контейнер решили будет установлен в рамках акции, организованной крупнейшим производителем батареек. В ней, кроме Белгороде, принимают участие еще 35 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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