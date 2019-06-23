Большой аквапарк Белгорода отроют осенью

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-23T14:04:13+03:00

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Большой аквапарк Белгорода, строительство которого было начато в 2017 году, обещали открыть в мае нынешнего года. Но несмотря на то, что в конце года губернатор вместе с инвестором проекта лично побывал на строительстве и оценил его масштабы, открытие перенесли. В официальных источниках сообщили, что открытия аквапарка планируют только осенью.

Напомним, что аквапарк в два этажа рассчитан на внесезонную работу. Он займет более 9 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся аттракционы, горки и бассейн с волной, джакузи, гейзеры, будет масса мест для отдыха, как для детей, так и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU