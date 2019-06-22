В Белгородской области проходят рейды инспектором ГИМС на пляжах

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-22T12:46:47+03:00

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В летнюю жару жители региона традиционно отдыхают на водоемах. Поэтому инспекторы ГИМС уделяют большое значение обеспечению безопасности любителей пляжного отдыха. Дежурство инспекторов ГИМС начинается в раннего утра и заканчивается с заходом солнца, несколько раз за день сотрудники МЧС патрулируют водоемы и пляжи. Очередной профилактический рейд сотрудники ГИМС провели в Старом Осколе на пляже «Юность» реки Осколец.

Особое внимание уделяется взрослым, отдыхающим на пляже с детьми. Инспекторы напоминают, что купаться можно только на оборудованном пляже, где несут дежурство спасатели. Рассказывают, что если ребенок еще не умеет плавать, то купаться ему можно только в зоне глубиной до 1,2 метра, которая огорожена буйками и предназначена именно для купания детей. Советуют, что не лишним будет одеть на ребенка спасательный жилет или «нарукавники», чтобы быть совершенно уверенным, что малыш в безопасности. Кроме того, следует организовать досуг детей на пляже так, что бы они всегда были в поле зрения взрослых и не разрешать играть детям на берегу водоема одним.

ИСТОЧНИК KP.RU