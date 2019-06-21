Аэропорт Белгорода был оцеплен из-за сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-21T18:41:17+03:00

Самолет, который прилетел из Москвы, вынужден был кружить над городом

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Сегодня, 21 июня, а из-за сообщения о минировании, которое пришло по электронной почте, был оцеплен аэропорт Белгорода. Произошло это в обеденное время и очевидцы, которые обратили внимание на скопление спецтехники у здания аэропорта, выложили информацию в соцсети. При этом самолет, который прилетел из Москвы, долго кружил над городом.

К зданию аэровокзала приехали сотрудники спецслужб: спасатели, полиция, скорая помощь. Было эвакуировано около 120 человек. В 15.30 все сотрудники спецслужб покинули территорию аэропорта.

В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU