Аэропорт Белгорода был оцеплен из-за сообщения о минировании
Самолет, который прилетел из Москвы, вынужден был кружить над городом
Фото сообщества "Belgorod SPOTTINS TEAM" ВКонтакте.
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Сегодня, 21 июня, а из-за сообщения о минировании, которое пришло по электронной почте, был оцеплен аэропорт Белгорода. Произошло это в обеденное время и очевидцы, которые обратили внимание на скопление спецтехники у здания аэропорта, выложили информацию в соцсети. При этом самолет, который прилетел из Москвы, долго кружил над городом.
К зданию аэровокзала приехали сотрудники спецслужб: спасатели, полиция, скорая помощь. Было эвакуировано около 120 человек. В 15.30 все сотрудники спецслужб покинули территорию аэропорта.
В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU