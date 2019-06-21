2019-06-21T17:05:21+03:00
Общество

Молодую женщину, которую искали в Белгороде несколько дней, нашли мертвой

Тело 32-летней белгородки обнаружили в подъезде жилого дома
Ирина ТАРАСОВА
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Молодую женщину, которую искали в Белгороде несколько дней, нашли мертвой.Молодую женщину, которую искали в Белгороде несколько дней, нашли мертвой.Фото: "КП" Архив
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Информация о том, что в Белгороде пропала 32-летняя женщина, появилась несколько дней назад. Тело ее нашли в подъезде одного из жилых домов. Ее гибель подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета России по Белгородской области.

Пропала женщина 17 июня. Как известно, сначала ориентировку дали на сайте УМВД Белгородской области. Сообщалось, что белгородка ушла из дома 14 июня и перестала выходить на связь.

Как сообщается, следствие не нашло криминального характера в смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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