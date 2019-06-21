Молодую женщину, которую искали в Белгороде несколько дней, нашли мертвой
Тело 32-летней белгородки обнаружили в подъезде жилого дома
Молодую женщину, которую искали в Белгороде несколько дней, нашли мертвой.Фото: "КП" Архив
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Информация о том, что в Белгороде пропала 32-летняя женщина, появилась несколько дней назад. Тело ее нашли в подъезде одного из жилых домов. Ее гибель подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета России по Белгородской области.
Пропала женщина 17 июня. Как известно, сначала ориентировку дали на сайте УМВД Белгородской области. Сообщалось, что белгородка ушла из дома 14 июня и перестала выходить на связь.
Как сообщается, следствие не нашло криминального характера в смерти женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU