2019-06-21T13:11:29+03:00
Общество

МЧС Белгорода не рекомендует выходить на улицу с 12 до 17 часов

С 22 по 24 июня среднесуточная температура будет превышать норму на 7-8 градусов
Ирина ТАРАСОВА
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С 22 по 24 июня среднесуточная температура в Белгороде и области будет превышать норму на 7-8 градусов.С 22 по 24 июня среднесуточная температура в Белгороде и области будет превышать норму на 7-8 градусов.Фото: "КП" Архив
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По сообщению синоптиков с 22 по 24 июня текущего года по Белгородской области и городу Белгороду ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7-8 градусов. Белгородцам, особенно пожилым людям и страдающим различными заболеваниями спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от выхода на улицу с 12 до 17 часов.

Также спасатели советуют пользоваться солнцезащитными очками, надевать головные уборы с полями. В жару воздержаться от употребления алкоголя, пива, газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Если во время жары почувствовали слабость или вялость, то, прежде всего, надо выпить воду. Обязательно ополоснуть лицо и руки.

Особенно нужно быть внимательными и следить за детьми. Не разрешать им находиться в жаркую погоду на солнце. Не оставлять их без присмотра на улице, в частном автомобиле, во время пребывания на пляже.

Спасатели обращают внимание на то, что выполняя все эти простые рекомендации вы оградите себя и своих близких от несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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