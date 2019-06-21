В Белгороде энергетики напомнили детям о правилах обращения с электричеством

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-21T11:51:31+03:00

Занимательный урок по профилактике электротравматизма провели для ребят в областной «День безопасности»

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Участниками урока стали школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере имени Гагарина. Энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» рассказали о правилах поведения вблизи линий электропередачи и подстанций, напомнили об опасностях, связанных с воздействием электрического тока на организм человека.

Ребята узнали, чем опасна рыбалка под ЛЭП, необдуманное селфи или граффити на стенах высоковольтных подстанций, какие знаки предупреждают об опасности поражения электротоком, что такое «гусиный шаг» и как выйти из опасной зоны поражения, образовавшейся вокруг оборванного провода.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Теорию закрепили на практике, выполнив несколько заданий на определение правильной модели поведения в сложной жизненной ситуации. В завершение занятия все участники получили книгу «Энерголандия», в стихотворной форме рассказывающую о правилах обращения с электричеством.

«Дни безопасности», направленные на профилактику случаев травматизма в период летнего отдыха, проходят во всех муниципальных образованиях региона. Чтобы предостеречь детей от непростительных и опасных шалостей, научить правильному обращению с электричеством, сотрудники Белгородэнерго планируют на каникулах провести не менее 60 профилактических занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU