2019-06-21T11:51:31+03:00
Общество

В Белгороде энергетики напомнили детям о правилах обращения с электричеством

Занимательный урок по профилактике электротравматизма провели для ребят в областной «День безопасности»
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Участниками урока стали школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере имени Гагарина. Энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» рассказали о правилах поведения вблизи линий электропередачи и подстанций, напомнили об опасностях, связанных с воздействием электрического тока на организм человека.

Ребята узнали, чем опасна рыбалка под ЛЭП, необдуманное селфи или граффити на стенах высоковольтных подстанций, какие знаки предупреждают об опасности поражения электротоком, что такое «гусиный шаг» и как выйти из опасной зоны поражения, образовавшейся вокруг оборванного провода.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Теорию закрепили на практике, выполнив несколько заданий на определение правильной модели поведения в сложной жизненной ситуации. В завершение занятия все участники получили книгу «Энерголандия», в стихотворной форме рассказывающую о правилах обращения с электричеством.

«Дни безопасности», направленные на профилактику случаев травматизма в период летнего отдыха, проходят во всех муниципальных образованиях региона. Чтобы предостеречь детей от непростительных и опасных шалостей, научить правильному обращению с электричеством, сотрудники Белгородэнерго планируют на каникулах провести не менее 60 профилактических занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на улице Попова появится новая ливневка
МЧС Белгорода не рекомендует выходить на улицу с 12 до 17 часов
В Белгороде дело об оскорбление власти возбудили и почти сразу же закрыли
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В Белгородской области проходят «Дни безопасности»
В Белгороде на отремонтированной улице Чумичова всплыл новенький асфальт
В Белгороде только за сутки произошло 6 пожаров
Директор Белгородского НПЗ провел под арестом всего несколько дней
Сегодня до 17.00 приостановлена подача горячей воды на ряде улиц Белгорода
Белгородские судебные приставы помогли получить зарплату 123 сотрудникам машиностроительного завода
Банк «Открытие» и бизнес помогают детям
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим
В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге
Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля
В Белгороде на улице Желязнякова пассажирский автобус попал в ДТП
Белгородским детям от полутора до трех лет предложили резко повысить пособия