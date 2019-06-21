2019-06-21T11:28:54+03:00
Общество

В Белгородской области проходят «Дни безопасности»

Занятия по безопасности в муниципальных учреждениях проводят кинологи, пожарные и спасатели
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородской области в рамках межведомственной акции «Безопасное лето – 2019» во всех муниципальных учреждениях проходят «Дни безопасности». Они направленные на снижение количества пожаров и происшествий на водных объектах. Проводят их кинологи, пожарные, спасатели.

Так, в детском оздоровительном лагере имени Гагарина, для детей было организовано настоящее представление на тему безопасности жизнедеятельности. Кинолога продемонстрировал воспитанникам лагеря общий курс дрессировки собаки, а также навыки по обнаружению взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Наибольший интерес у ребят вызвал пожарный автомобиль, на котором к ним приехали огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части. Дети из первых уст узнали как устроен автомобиль, чем оснащен, за сколько пожарный должен собраться на вызов. Ребятам предоставили возможность изучить все отсеки, посидеть в кабине автомобиля, увидеть, как подается вода из пожарного рукава.

Затем инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, рассказали о правилах поведения на водных объектах в летний период времени и продемонстрировали ребятам спасательные средства: спасательный жилет, спасательный круг и спасательный «Конец Александрова». Были и другие интересные встречи и рассказы.

В завершении мероприятия сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области вручили присутствующим памятки и листовки, которые будут напоминать им правила безопасности и единый номер вызова экстренных служб – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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