В Белгороде на отремонтированной улице Чумичова всплыл новенький асфальт

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-20T17:16:23+03:00

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Не успели в Белгороде порадоваться, что вновь открыто движение по улице Николая Чумичова, как ее вновь закрыли. 19 июня в конце рабочего дня из-за прорыва водопровода новенький асфальт попросту всплыл. Теперь власти города рекомендуют объезжать участок улицы от Белгородского проспекта до улицы Николая Островского. Он закрыт до 5 июля. Варианты объезда: по улице Попова (которая и так перегружена из-за проводящихся там ремонтных работ) и улице Первомайской.

Кстати, несколько дней назад власти отчитались о завершении работ на улице Чумичова сообщалось, что на этом участке старая дорожная плитка заменена на новый асфальт. На ремонт потрачено 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU