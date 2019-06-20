СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-20T16:23:04+03:00

В Белгороде только за сутки произошло 6 пожаров. Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Белгородской области.

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В Белгородской области всего за сутки произошло 6 пожаров. В сухую жаркую погоду горят мебель, гараж, хозпостройки, сухая трава.

Так, в селе Теребрено Краснояружского района по улице Поповка произошел пожар в жилом доме. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования. В поселке Октябрьский Белгородского района по улице Суворова произошел пожар в гараже. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 20 кв.м. Предполагаемая причина пожара – также нарушение правил монтажа электрооборудования. В поселке Пролетарский Ракитянского района по улице Железнодорожная произошел пожар в 6-ти неэксплуатируемых рядом стоящих хозяйственных постройках.

Кроме того, зарегистрировано три случая загорания сухой травы и мусора: в поселке Вейделевка на открытой площадке горела сухая трава, в поселке Разумное Белгородского района на открытой площадке горел камыш, в городе Старый Оскол на станции Котел-10 горел мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU