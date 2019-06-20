2019-06-20T16:24:32+03:00
Общество

Директор Белгородского НПЗ провел под арестом всего несколько дней

Гендиректора, которого обвинили в невыплате зарплат своим рабочим, освободили из-под ареста по решению суда
Ирина ТАРАСОВА
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Директора Белгородского НПЗ провел под арестом всего несколько дней.Директора Белгородского НПЗ провел под арестом всего несколько дней.Фото: "КП" Архив
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Директора Белгородского НПЗ, которого накануне обвинили в невыплате зарплат и взяли под стражу, освободили из-под ареста по решению суда. Отметим, что в областном суде обратили внимание на то, что гендиректор Олег Майоров находится под следствием более девяти месяцев, он не пытался скрыться и препятствовать расследованию. Таким образом гендиректор провел под стражей всего несколько дней.

Накануне руководитель предприятия был задержан и арестован после того, как сотрудники завода записали видеообращение к президенту накануне «Прямой линии» и попросив его решить вопрос с невыплатой зарплат. Люди отчаялись получить свои деньги. И обратили внимание, что виновных нужно искать не среди членов коллектива, в том числе не винить директора, а ответить должны собственники предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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