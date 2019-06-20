Белгородские судебные приставы помогли получить зарплату 123 сотрудникам машиностроительного завода

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-20T12:35:59+03:00

В Шебекино судебные приставы взыскали задолженность по заработной плате на общую сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей

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В Белгородской области Шебекинские судебные приставы взыскали с машиностроительного завода крупную задолженность по заработной плате на общую сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

В Шебекинском районном отделе Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области находилось 123 исполнительных производства о взыскании с НАО «Шебекинский машиностроительный завод» задолженности по заработной плате.

Возбудив производство, судебный пристав-исполнитель направил руководству организации постановление с предупреждением, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

Чтобы избежать данных мер руководство машиностроительного завода приняло решение погасить задолженность перед своими работниками в добровольный срок, денежные средства перечислены взыскателям. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

УФССП России по Белгородской области отмечает, что с начала 2019 года судебные приставы взыскали по 2 925 исполнительным производствам заработную плату на сумму 57 миллионов 546 тысяч

ИСТОЧНИК KP.RU