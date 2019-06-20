Банк «Открытие» и бизнес помогают детям

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-20T11:23:11+03:00

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Платёж в один клик без подписания бумажных документов доступен для всех пользователей интернет-банка «Бизнес-портал». С помощью данного сервиса уже 1800 клиентов банка перечислили более 5 миллионов рублей пожертвований. Средний размер платежа - 1160 рублей. Но благодаря этим небольшим, но частым переводам нужную медицинскую помощь вовремя получили 22 ребенка. Регионы-лидеры по перечислению средств на благотворительность через сервис банка «Открытие» в Центральной России - Воронежская, Белгородская, Ярославская и Ивановская области.

- Банк «Открытие» создаёт сервисы, которые помогают предпринимателям быть социально активными. Малый бизнес – самый динамичный и мобильный сегмент. Это люди, которые реализуют себя в бизнесе и социальных проектах. Наша задача как банка сделать сервис для них комфортным. Транзакции в помощь подопечным Фонда растут в ежедневном режиме, также как и интерес к проекту, - отметила заместитель президента-председателя правления ПАО Банка «ФК Открытие» Надия Черкасова.

- Сотни клиентов банка на протяжении всего года ежедневно принимали решение поддержать наших подопечных, фактически не отрываясь от своих дел. Спасибо каждому из них за этот выбор, - говорит директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

ИСТОЧНИК KP.RU