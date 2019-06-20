2019-06-20T10:37:51+03:00
Общество

Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц

Об этом заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«В нашей стране социальная инженерия продолжает, к сожалению, рост. Пока в России не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем рост от 4% до 6% рост „социального“ мошенничества в месяц», — заявил он.

Также Кузнецов отметил, что более 80% случаев мошенничества в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии. Про этом сейчас в основном таким атакам подвержены люди в возрасте 25-35 лет, а в 75% случаев жертвы сами переводят деньги. Помимо этого, зампред ПАО Сбербанк отметил рост открытия офисными работниками фишинговых писем. «Этот тренд сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал. Это означает, что сейчас более 30% офисных работников смело открывают фишинговые письма», — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим
В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге
Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля
В Белгороде на улице Желязнякова пассажирский автобус попал в ДТП
Белгородским детям от полутора до трех лет предложили резко повысить пособия
В Белгороде впервые будет транслироваться XVI международный конкурса имени Чайковского
Работник Лебединского ГОКа удостоен государственной награды
В Белгородской области озаботились трудоустройством работников нефтеперерабатывающего завода
21 июня в Белгороде пройдет большой выпускной бал
Белгородские энергетики будут сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии на 3 тысячах ТП
Белгородцы могут принять участие в крымском фестивале «Таврида-АРТ»
В центре Белгорода построят новую дорогу на месте старых построек
Стала известна причина смерти белгородца, тело которого нашли у деревянного храма
В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина, а в Губкине – дорожный знак и водитель
В Белгородском районе женщина помогла оперативникам задержать грабителя
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Конкурс детского творчества «Звезда Спасения» пройдет в Белгороде в третий раз
В Белгороде родители получат компенсацию на приобретение питания детям от полугода до 1,5 лет
В Белгороде капитально отремонтированы 8 участков улично-дорожной сети
В Белгороде на улице Королева обнаружили два трупа
На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке
В Белгородской области всего за неделю сгорело 4 автомобиля
Белгородский подросток ответит за убийство 18-летней девушки