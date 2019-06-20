В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим
В связи с установившейся сухой, ветреной и жаркой погодой в Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим. В этот периоднельзя въезжать в леса транспортным средствам, ограничено пребывание в них граждан, запрещено разводить костры.
Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костер в лесу, не поджигать камыш и сухую траву; не бросать на землю горящие спички и окурки; не разрешать детям баловаться с огнем; не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла; не засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
Если вы стали очевидцами возникновения пожара или возгорания, либо другого несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU