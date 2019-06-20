2019-06-20T10:09:19+03:00
Общество

В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим

В этот период запрещено въезжать в леса транспортным средствам, ограничено пребывание в них людей и запрещено разводить костры
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим.В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим.Фото: "КП" Архив
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В связи с установившейся сухой, ветреной и жаркой погодой в Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим. В этот периоднельзя въезжать в леса транспортным средствам, ограничено пребывание в них граждан, запрещено разводить костры.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костер в лесу, не поджигать камыш и сухую траву; не бросать на землю горящие спички и окурки; не разрешать детям баловаться с огнем; не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла; не засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

Если вы стали очевидцами возникновения пожара или возгорания, либо другого несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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