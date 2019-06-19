В Белгороде на улице Желязнякова пассажирский автобус попал в ДТП
Автобус наехал на 12-летнюю девочку, которую доставили в травмпункт
В Белгороде на улице Желязнякова пассажирский автобус попал в ДТП.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде сегодня, 19 июня, 27-летний водитель автобуса «ПАЗ 3204», который двигался по улице Железнякова наехал на 12-летнюю девочку. Девочка с травмами доставлена в ближайшее лечебное учреждение.
Автобус во время ДТП двигался со стороны проспекта Богдана Хмельницкого в направлении улицы Садовой. Девочка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под движущийся транспорт.
Кроме девочки пострадала и 64-летняя пассажирка автобуса, которая упала при резком торможении. Она также обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU