Белгородским детям от полутора до трех лет предложили резко повысить пособия

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-19T15:07:25+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что пособие в размере 50 рублей ввели еще в 1994 году, как временную меру. На нынешний момент эта сумма ничего, кроме недоумения, не вызывает. Глава правительства считает, что следует пересмотреть политику помощи семьям, где есть маленькие дети. И предлагает повысить компенсационные выплаты детям от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума ребенка в регионе. При этом выплачивать предлагают не всем, а только тем семьям, чей доход ниже установленного уровня и требует отдельного расчета.

Отметим, что на такую помощь могут претендовать более половины многодетных семей. Многие из них даже по официальным данным живут за чертой бедности. Данные министерства труда и социальной защиты говорят же о том, что доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина. В итоге бюджетные расходы на детские пособия должны возрасти.

Характерно, что в третьем квартале величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране составляла 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рубля. По регионам эти цифры значительно отличаются. Так, к примеру, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 18580 рублей, на Камчатке - 20615 рублей. Белгородская область в этом списке в числе замыкающих - 8914 рублей.

Так что даже в случае «резкого» повышения пособия на ребенка, белгородские малыши могут рассчитывать на значительно меньшую сумму, чем маленькие москвичи или дети Камчатки. Впрочем, и в соседних с Белгородским регионах выплаты будут выше.

ИСТОЧНИК KP.RU