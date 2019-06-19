Работник Лебединского ГОКа удостоен государственной награды

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-19T14:07:28+03:00

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- Каждый, кто любит и уважает свою Родину, обязательно вкладывает созидательную силу этих чувств в свою работу, – уверен Виктор. – Эти высокие награды – большая честь для нас, предмет особенной гордости. Пусть они пополнят славу предприятий нашей Компании, где трудятся тысячи неравнодушных и талантливых сотрудников.

Согласно Указу Президента РФ наградят десятерых сотрудников предприятий компании «Металлоинвест». За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получат и 8 сотрудников Михайловского ГОКа: машинист экскаватора Геннадий Александров, электрогазосварщик ремонтно-механического управления Валентин Бомбин, токарь управления по производству запчастей Юрий Данилкин, машинист мельниц обогатительной фабрики Иван Денисов, взрывник дренажной шахты Николай Журавлев, взрывник буровзрывного управления Александр Соболев, начальник энергоцентра Игорь Фетисов, горный мастер рудоуправления Юрий Чекалин.

Еще один михайловец – машинист тепловоза Анатолий Жиров - удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU