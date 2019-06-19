В Белгородской области озаботились трудоустройством работников нефтеперерабатывающего завода

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-19T13:14:46+03:00

На вопиющую ситуацию на неработающем предприятии обратили внимание после видеообращения к президенту накануне «Прямой линии»

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В Белгородской области власти озаботились трудоустройством работников простаивающего нефтеперерабатывающего завода после их видеобращения к президенту накануне «Прямой линии». Губернатор, сообщили в пресс-службе правительства региона, дал поручение управлению по труду и занятости населения региона проработать вопрос трудоустройства сотрудников.

Напомним, что в подготовленном для «Прямой линии с Владимиром Путиным» видеообращении работники рассказали о проблемах Белгородского нефтеперерабатывающего завода. И встали на защиту заключенного под стражу гендиректора, которому предъявлено обвинение по делу о невыплате зарплаты.

Отметим, что завод по переработке стабильного газового конденсата и нефти, который расположен на территории Яковлевского района, является крупнейшим предприятием топливно-химического профиля и поставщиком нефтепродуктов в Центрально-Черноземном экономическом районе РФ. Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн сырья в год.

ИСТОЧНИК KP.RU