Белгородские энергетики будут сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии на 3 тысячах ТП
Полученная информация поможет оптимизировать режимы работы электрической сети
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В 2019 году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит автоматизированный технический учет электроэнергии на 997 вводах секций шин 0,4 кВ трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. Информация об объеме отпущенной электроэнергии и параметрах работы энергооборудования будет в автоматизированном режиме поступать в информационно-вычислительный комплекс системы АСУЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU