СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-19T11:40:14+03:00

Белгородцы могут принять участие в крымском фестивале «Таврида-АРТ». Скриншот страницы сайта фестиваля.

Фестиваль пройдет в бухте Капсель в Судаке с 20 по 26 августа

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Белгородцы могут принять участие в 1-м фестивале творчестких сообщества «Таврида-АРТ». Он пройдет в Судаке с 20 по 26 августа. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

«Таврида-АРТ» – это фестиваль фестивалей, собравший в одном месте максимум интересного и нового. Театральный, литературный, джазовый фестивали, ночь «Comedy», первая национальная премия, выставки современного искусства, открытые кинопоказы, детская, спортивная программы.

Также запланированы творческие встречи, мастер-классы, гости станут участниками карнавальных «арт-шествий», поэтических и рэп-баттлов. Отдельным местом притяжения любителей искусства и культурного отдыха станет арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, дизайнерами и уличными художниками.

23-25 августа – самые яркие дни фестиваля. Каждый вечер будет сопровождать свой музыкальный жанр: «Нашествие» на Тавриде, рэп-фестиваль и концерты ведущих российских поп-исполнителей. Звезды, фейерверки, световые шоу.

Ядро фестиваля – 8 арт-кварталов – тематических креативных пространств под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. Визы на проживание в арт-кварталах получат молодые деятели культуры и искусств, которые подадут заявки на сайте фестиваля и пройдут конкурсный отбор.

Подробная информация на сайте tavridafest.art.

ИСТОЧНИК KP.RU