В центре Белгорода построят новую дорогу на месте старых построек

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-19T10:22:47+03:00

Она пройдет под действующим мостом через железнодорожные пути и Северский Донец и соединит улицы Железнодорожную и Вокзальную

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В городской администрации Белгорода заговорили о строительстве новой автомобильной дороги. В перспективе она соединит улицы Железнодорожную и Вокзальную. Это, говорят в администрации, позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на улицы Победы, Чумичова, Князя Трубецкого и Белгородского полка.

Напомним, что для реализации этого плана в генеральный план Белгорода и в правила землепользования и застройки были внесены изменения. А в мае этого года в управлении архитектуры и градостроительства горадминистрации прошли публичные слушания с участием собственников земли и строений, которые попадают под строительство в месте будущей центральной улицы Белгорода.

Согласно проекту, под снос пойдут гаражи на 147 земельных участка, объекты производственного назначения (15 участков) и 33 объекта недвижимости РЖД. Строительство должно пролегать на 31 участке ИЖС, а также частично коснуться еще 16 участков ИЖС и земли под одним объектом производственного назначения.

В мэрии говорят, что пока участки изыматься не будут, так как не решен вопрос финансирования новой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU