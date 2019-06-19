В центре Белгорода построят новую дорогу на месте старых построек
В городской администрации Белгорода заговорили о строительстве новой автомобильной дороги. В перспективе она соединит улицы Железнодорожную и Вокзальную. Это, говорят в администрации, позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на улицы Победы, Чумичова, Князя Трубецкого и Белгородского полка.
Напомним, что для реализации этого плана в генеральный план Белгорода и в правила землепользования и застройки были внесены изменения. А в мае этого года в управлении архитектуры и градостроительства горадминистрации прошли публичные слушания с участием собственников земли и строений, которые попадают под строительство в месте будущей центральной улицы Белгорода.
Согласно проекту, под снос пойдут гаражи на 147 земельных участка, объекты производственного назначения (15 участков) и 33 объекта недвижимости РЖД. Строительство должно пролегать на 31 участке ИЖС, а также частично коснуться еще 16 участков ИЖС и земли под одним объектом производственного назначения.
В мэрии говорят, что пока участки изыматься не будут, так как не решен вопрос финансирования новой дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU