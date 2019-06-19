2019-06-19T09:33:47+03:00
Общество

Стала известна причина смерти белгородца, тело которого нашли у деревянного храма

Двое жителей областного центра умерли прямо на улицах города
Ирина ТАРАСОВА
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Смерть женщины произошла на улице Королева у пешеходного перехода. Фото из открытых источников.Смерть женщины произошла на улице Королева у пешеходного перехода. Фото из открытых источников.
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Смерть мужчины, тело которого нашли вчера у деревянного храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, произошла из-за отрыва тромба. Практически одновременно, рядом, на улице Королева у пешеходного перехода скончалась пожилая женщина.

Смерть полковника в отставке произошла в 10.30. На место приехали сотрудники Следственного комитета, родственники. Выяснилось, что мужчина возвращался с работы, когда почувствовал себя плохо.

На улице Королева в это же время медики пытались спасти жизнь пожилой женщины, которая упала и ударилась головой. Врачи делали искусственное дыхание и до последнего боролись за ее жизнь, но женщина скончалась, сообщают очевидцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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