2019-06-18T17:10:55+03:00
Общество

Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Продолжается улучшение сервиса, ориентированного на нужды каждого конкретного клиента
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Теперь в разделе «Платежи» появился сервис «Мои операции» - список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей. Список формируется автоматически при помощи алгоритма, анализирующего историю платежей клиента. Система «запоминает» введенные ранее клиентом реквизиты и автоматически заполняет их при последующих оплатах.

Теперь для оплаты коммунальных и других услуг достаточно проверить сумму и подтвердить платеж. После осуществления платежа чек сохраняется в истории операций. При необходимости его можно распечатать или отправить по почте.

- Мы считаем своей целью предоставление персонального сервиса каждому клиенту. С современными технологиями это становится реальностью. Мы очень рады, что сегодня можем предложить каждому человеку свое уникальное меню платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», то есть делать то, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, - сказал вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» ПАО Сбербанк Игорь Мамонтов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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