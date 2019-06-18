СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-18T16:03:26+03:00

В Белгороде родители получат компенсацию на приобретение питания детям от полугода до 1,5 лет. Фото из открытых источников.

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С июня 2019 года семьи, имеющие детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, смогут получать ежемесячную компенсацию на приобретение продуктов детского питания. Такая возможность появилась в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья» национального проекта «Демография». Размер компенсации - не более 700 рублей в месяц. К продуктам детского питания относятся фруктовые соки, овощные, мясные и фруктовые пюре.

Для получения компенсации одному из родителей необходимо подать следующие документы в орган соцзащиты по месту регистрации: заявление о предоставлении компенсации; паспорта родителей; свидетельство о рождении ребенка (детей) с отметкой о наличии гражданства РФ; документ, подтверждающий совместную регистрацию ребенка с заявителем; документ (или его копию) с реквизитами банковского счета заявителя, на который будут перечисляться денежные средства.

Предоставление компенсации осуществляется при предоставлении товарных и кассовых чеков, подтверждающих приобретение продуктов детского питания ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. То есть за получением компенсации за июнь необходимо обратиться до 10 июля.

Прием документов для жителей города Белгорода ведет МБУ «Центр социальных выплат» по адресу: Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62, телефоны: (4722) 33-34-77, 32-61-56, 33-34-93.

ИСТОЧНИК KP.RU