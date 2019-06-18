В Белгороде капитально отремонтированы 8 участков улично-дорожной сети

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-18T15:17:25+03:00

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Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» полностью завершены на улицах Князя Трубецкого, Николая Чумичова, Студенческой, Железнодорожной, Королева, проспектах Богдана Хмельницкого и Славы, 2-м Кашарском переулке. Отметим, что, к примеру, улица Николая Чумичова ждала своего преображения 15 лет. Да и другие улицы нуждались в хорошем ремонте.

Заместитель начальника по строительству МКУ «Управления капитального строительства» Игорь Лютенко подтвердил, что ремонт выполнен качественно. Он рассказал, что «технология ремонта включала фрезерование старого покрытия, укладку нижнего слоя покрытия из крупнозернистого слоя асфальтобетона толщиной 6-7 сантиметров и верхнего из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. Такая технология обеспечивает долгий срок эксплуатации дорожного полотна».

Что касается улицы Николая Чумичова, то благодаря национальному проекту на отрезке от Белгородского проспекта до улицы Победы на асфальтобетон полностью заменили старую плитку. Параллельно комиунальщики заменили ветхие тепловые сети. На реконструкцию участка было выделено почти 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU