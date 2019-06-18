В Белгороде на улице Королева обнаружили два трупа

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-18T13:21:35+03:00

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В Белгороде на улице Королева сегодня, 18 июня, были обнаружены два трупа – мужчины и женщины, которые лежали не так далеко друг от друга. Тело мужчины находилось рядом с деревянной церковью, женщины - .ближе к авто-пицерии «Сопрано».

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области, работники ведомства прибыли на место, чтобы детально изучить все обстоятельства этих двух смертей. Личность мужчины и женщины устанавливается, тела направлены на вскрытие, которое позволит установить причины этих смертей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU