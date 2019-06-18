На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники
В Белгороде любители экстремальных видов спорта встретятся в вейк-парке UNITY. Здесь 22 и 23 июня на правом берегу центрального городского пляжа соберутся райдеры со всей России. Общий призовой фонд составит 160 тысяч рублей. Соревнования имеют статус «национальные соревнования 3 звезды», с рейтингом 200 баллов и проводятся под эгидой IWWF, сообщают организаторы соревнований – БРСОО «Федерация воднолыжного спорта Белгородской области»..
Вход для зрителей свободный. Прием заявок для участников открыт до 21 июня на сайте wakebase.ru.
Программа мероприятий 22 и 23 июня включает: официальную тренировку (с 9.00-11.30); квалификационные заезды LCQ (12.00-14.30); финальные заезды (15.30-18.00).
Закончатся соревнования награждением победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU