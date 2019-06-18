2019-06-18T12:02:30+03:00
Спорт

На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники

Областные соревнования по вейкборду и вейкскейту пройдут 22 и 23 июня в вейк-парке UNITY
Ирина ТАРАСОВА
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На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники. Фото из открытых источников.На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники. Фото из открытых источников.
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В Белгороде любители экстремальных видов спорта встретятся в вейк-парке UNITY. Здесь 22 и 23 июня на правом берегу центрального городского пляжа соберутся райдеры со всей России. Общий призовой фонд составит 160 тысяч рублей. Соревнования имеют статус «национальные соревнования 3 звезды», с рейтингом 200 баллов и проводятся под эгидой IWWF, сообщают организаторы соревнований – БРСОО «Федерация воднолыжного спорта Белгородской области»..

Вход для зрителей свободный. Прием заявок для участников открыт до 21 июня на сайте wakebase.ru.

Программа мероприятий 22 и 23 июня включает: официальную тренировку (с 9.00-11.30); квалификационные заезды LCQ (12.00-14.30); финальные заезды (15.30-18.00).

Закончатся соревнования награждением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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