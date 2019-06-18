Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В рамках программы клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут в короткие сроки получитьзаймот зарегистрированных на платформе инвесторов. Цели предоставления займа: пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, покупка автомобиля или оборудования, финансирование тендерных контрактов, а также открытие новых точек.
Для того чтобы подать заявку, достаточно загрузить в личный кабинет онлайн-сервиса выписку со счета компании и заполнить данные учредителей. Решение об одобрении поступает в течение дня в личный кабинет заёмщика.
Заключение договора между инвестором и заемщикомпроходит в режиме онлайн ине требует личного присутствия в банке.Оплачивать займ можно дистанционно через Интернет-Банк УРАЛСИБ.
Более подробную информацию о сервисе и его организаторе ООО «Поток.Диджитал»: можно получить https://uralsib.potok.digital/ и на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону
8 800 700 77 16. На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU