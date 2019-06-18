2019-06-18T11:09:45+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ и краудфандинговая платформа «Поток» запустили партнерскую программу по финансированию клиентов Банка – представителей малого бизнеса
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках программы клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут в короткие сроки получитьзаймот зарегистрированных на платформе инвесторов. Цели предоставления займа: пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, покупка автомобиля или оборудования, финансирование тендерных контрактов, а также открытие новых точек.

Для того чтобы подать заявку, достаточно загрузить в личный кабинет онлайн-сервиса выписку со счета компании и заполнить данные учредителей. Решение об одобрении поступает в течение дня в личный кабинет заёмщика.

Заключение договора между инвестором и заемщикомпроходит в режиме онлайн ине требует личного присутствия в банке.Оплачивать займ можно дистанционно через Интернет-Банк УРАЛСИБ.

Более подробную информацию о сервисе и его организаторе ООО «Поток.Диджитал»: можно получить https://uralsib.potok.digital/ и на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону

8 800 700 77 16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде капитально отремонтированы 8 участков улично-дорожной сети
В Белгороде на улице Королева обнаружили два трупа
На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники
В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке
В Белгородской области всего за неделю сгорело 4 автомобиля
Белгородский подросток ответит за убийство 18-летней девушки
Белгородский учитель истории за 5 минут ответил на все вопросы «Диктанта Победы»
Белгородцев предупреждают: ловить рыбу под линиями электропередачи смертельно опасно!
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы
На Белгородичине в Свято-Троицком Холковском монастыре прошли торжества по случаю Святой Троицы
«Открытие» поможет вкладчикам банка «Взаимодействие»
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
В Старом Осколе завершается реконструкция набережной
В Белгороде 30-летний водитель сбил 9-летнюю девочку
С поста председателя Белгородской облдумы неожиданно ушел Василий Потрясаев
В «Белводоканале» объяснили повышение тарифов на воду «вынужденной мерой»
Депутаты горсовета Белгорода решили повысить тарифы на воду на 40%
Какие дороги перекроют в Белгороде в связи с проведением чемпионата России по велоспорту
Галерея фотоискусства имени Собровина проводит конкурс «Белгород в объективе-2019»
Белгородцы смогут воспользоваться пандоматом на солнечных батареях
В Белгороде безопасными для отдыха посчитали всего 4 пляжа
В Белгороде полицейские поймали квартирного вора по горячим следам
В Белгороде «Мерседес» провалился передним колесом под асфальт
К нелегальным перевозчикам в Белгородской области применят жесткие меры
В субботу в Белгородской области возможны ливни с градом
Архитектор из Белгородской области получила грант на форуме «Таврида 5.0»