2019-06-18T10:51:49+03:00
Происшествия

В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке

В отношении начальник Межрайонной ИФНС № 2 возбуждено два уголовных дела
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке.В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке.Фото: "КП" Архив
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено 2 уголовных дела в отношении начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Белгородской области. Подозреваемую задержали во время получения взятки.

Как выяснилось во время следствия, 11 июня этого года подозреваемой непосредственно на рабочем месте в кабинете посредник передал 600 тысяч рублей. В ответ подозреваемая должна была отказаться от проведения налоговой проверки и других мероприятий при ликвидации двух акционерных обществ.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что 2 уголовных дела объединены в одно производство, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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